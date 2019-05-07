За три месяца в оккупированном Крыму зафиксировано 52 задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар. Об этом во время брифинга сообщил глава правления крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает корреспондент УНН.
Так, данные предоставлены общественной организацией "Крымскотатарский ресурсный центр" о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму за I квартал 2019 года.
"За I квартал 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержаний, 41 - в отношении к представителям крымскотатарского народа", - сообщил Бариев.
По его словам, в марте было зафиксировано рекордное количество задержаний - 40. Незаконным действиям подвергались архиепископ Климент, президент Крыма Юрий Мешков, атаман "Крымского казачества", пророссийские блогеры, журналист-блогер, крымчане, подозреваемые в участии в запрещенных в России религиозных организации "свидетелей Иеговы" и "Хизб ут-Тахрир". Ряд задержаний был проведен во время и после обысков. В марте также зафиксировано задержание на админчерте с оккупированным Крымом.
Напомним, Федеральная служба безопасности РФ заявила, что на пункте пропуска "Джанкой" в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России.
Также напомним, что 27 марта в аннексирована Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек. До 15 мая арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России организации "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.