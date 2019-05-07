За три місяці в окупованому Криму зафіксовано 52 затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 52 випадки затримання, з них 41 – відносно кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає кореспондент УНН.
Так, дані надані громадською організацією "Кримськотатарський ресурсний центр" стосовно порушень прав людини в окупованому Криму за І квартал 2019 року.
"За І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 52 випадки затримань, 41 – по відношенню до представників кримськотатарського народу", - повідомив Барієв.
За його словами, у березні було зафіксовано рекордну кількість затримань – 40. Незаконним діям піддавалися архієпископ Климент, президент Криму Юрій Мєшков, отаман "Кримського козацтва", проросійські блогери, журналіст-блогер, кримчани, підозрювані в участі у заборонених у Росії релігіозної організації "Свідків Єгови" та "Хізб ут-Тахрір". Низка затримань була проведена під час та після обшуків. У березні також зафіксовано затримання на адмінмежі з окупованим Кримом.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ заявила, що на пункті пропуску "Джанкой" в окупованому Криму затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку в Росії.
Також нагадаємо, що 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 осіб. До 15 травня заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, у тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці.