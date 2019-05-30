В Крыму силовики задержали двух активисток – адвокат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 70228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84261 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111241 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137499 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Крыму силовики задержали двух активисток – адвокат

В Крыму силовики задержали двух активисток – адвокат

Киев  •  УНН

 • 10909 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Об этом сообщает адвокат Эмиль Кубединов на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

"Только что стало известно о задержании сотрудниками ЦПЭ правозащитницы - Лутфие Зудиевой по обвинению ст. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещённой символики", - написал адвокат около 15:00 по Киеву.

По его словам, данная статья предусматривает административный арест. Курбединов утверждает, что активистку увезли в Симферополь.

Позже, по словам Курбединова, стало известно о задержании в Бахчисарае ещё одной правозащитницы - Мумине Салиевой.

Как сообщал УНН, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар.

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