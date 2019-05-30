В Крыму силовики задержали двух активисток – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Об этом сообщает адвокат Эмиль Кубединов на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
"Только что стало известно о задержании сотрудниками ЦПЭ правозащитницы - Лутфие Зудиевой по обвинению ст. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещённой символики", - написал адвокат около 15:00 по Киеву.
По его словам, данная статья предусматривает административный арест. Курбединов утверждает, что активистку увезли в Симферополь.
Позже, по словам Курбединова, стало известно о задержании в Бахчисарае ещё одной правозащитницы - Мумине Салиевой.
Как сообщал УНН, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар.