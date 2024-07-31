В Директорате цифровой трансформации в сфере обороны МО Украины разъяснили, что военно-учетный документ в приложении мобильного телефона равнозначен документу в бумажной форме, передает УНН.

Детали

Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу. Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, является равнозначным военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу, сообщает Министерство обороны Украины.

Работники ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы должны считывать этот документ в электронной форме.

Кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська – Міноборони

Работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

На порталі "Дія" з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом