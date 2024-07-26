По данным министерства обороны, свои данные обновили 4,6 млн граждан, что значительно превышает потребности войска. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV, пишет УНН.

Можем говорить об итогах на 17 июля - 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу - говорит Лазуткин.

По его словам, закон о мобилизации побудил граждан активно принять участие в защите своей страны, искать возможности службы в Вооруженных силах Украины, исходя из своих навыков и образования. Сейчас, благодаря обновленной базе данных, которой могут пользоваться представители ТЦК, появилась возможность эффективнее привлекать людей к службе.

"Сейчас темпы мобилизации выросли. Мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", - говорит Лазуткин.

Он рассказывает, что ситуация с мобилизацией значительно трансформировалась, и теперь мотивация людей отличается. Ранее решение принималось на эмоциональном уровне, но сейчас они стали более обдуманными. Люди осознанно выбирают конкретное подразделение, бригаду или должность, что определяет их дальнейшую судьбу. Каждый такой выбор является сложным решением. Поэтому важно относиться с большим уважением к тем, кто сейчас выбирает службу в армии и военный путь.

Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сейчас. Поэтому, по состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости - сказал он.

Напомним

Ранее Кабинет министров Украины одобрил законопроект по суменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.