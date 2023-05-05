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Зниження граничного призовного віку із 27 до 25 років: уряд схвалив законопроект

Київ • УНН

 • 1888313 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», - написав Мельничук.

Доповнення

В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства.

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