Снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет: правительство одобрило законопроект

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста», - написал Мельничук.

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В Украине могут снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Как сообщили в Минобороны, ведомство уже наработало предложения изменений в законодательство.