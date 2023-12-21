Один раненый в Киеве в результате атаки российских БПЛА
Киев • УНН
Атака российского беспилотников на Киев привела к по меньшей мере одному ранению и пожару в многоэтажном доме. В КГГА сообщили о продолжающихся воздушных атаках и обломках в нескольких районах города.
В Киеве из-за атаки россиян ударными дронами ранен по меньшей мере один человек. Обломки сбитых бпла упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах. В последнем из-за падения загорелась многоэтажка. О текущей ситуации в столице сообщили в КГГА, передает УНН.
Продолжается воздушная атака на столицу. По вражеским целям ведется боевая работа. Обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах. Также, предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Подразделения ГСЧС следуют на вызовы.
Детали
По уточнению от городского головы Виталия Кличко есть падение обломков БПЛА на жилые дома и в Дарницком районе. Туда уже направляются соответствующие службы.
Мэр Киева также отметил, что сообщение о раненом гражданском касается жителя Сломенского района. Где из-за попадания вражеского железа загорелся пожар.
Воздушная тревога в столице до сих пор продолжается.
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе21 декабрь 2023, 22:13 • 16969 просмотров
Один раненый в Киеве в результате атаки российских БПЛА
Атака российского беспилотников на Киев привела к по меньшей мере одному ранению и пожару в многоэтажном доме. В КГГА сообщили о продолжающихся воздушных атаках и обломках в нескольких районах города.
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