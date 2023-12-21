Один раненый в Киеве в результате атаки российских БПЛА

В Киеве из-за атаки россиян ударными дронами ранен по меньшей мере один человек. Обломки сбитых бпла упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах. В последнем из-за падения загорелась многоэтажка. О текущей ситуации в столице сообщили в КГГА, передает УНН.

Продолжается воздушная атака на столицу. По вражеским целям ведется боевая работа. Обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах. Также, предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Подразделения ГСЧС следуют на вызовы. - Сергей Попко, начальник КМВА.

Детали

По уточнению от городского головы Виталия Кличко есть падение обломков БПЛА на жилые дома и в Дарницком районе. Туда уже направляются соответствующие службы.

Мэр Киева также отметил, что сообщение о раненом гражданском касается жителя Сломенского района. Где из-за попадания вражеского железа загорелся пожар.

Воздушная тревога в столице до сих пор продолжается.

Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе