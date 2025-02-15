Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике
Киев • УНН
32-летний нидерландский наркоторговец Марко Эббен застрелен в Мексике. Преступник, который ранее инсценировал собственную смерть, скрывался от 7-летнего заключения за контрабанду кокаина.
В Мексике застрелили одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Нидерландского наркоторговца Марко Эббена, которого Европол считал одним из самых опасных преступников Европы, нашли мертвым в мексиканском муниципалитете Атизапан-де-Сарагоса, недалеко от столицы страны.
32-летний Эббен находился в международном розыске за контрабанду крупных партий кокаина между Бразилией и Нидерландами. В 2020 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы, однако он сбежал, пытаясь избежать наказания.
Чтобы запутать следствие, наркоторговец даже инсценировал собственную смерть в октябре прошлого года, однако это не помогло ему остаться в тени. Причины и обстоятельства его убийства сейчас выясняют правоохранители.
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