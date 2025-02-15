Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике

В Мексике застрелили одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Нидерландского наркоторговца Марко Эббена, которого Европол считал одним из самых опасных преступников Европы, нашли мертвым в мексиканском муниципалитете Атизапан-де-Сарагоса, недалеко от столицы страны.

32-летний Эббен находился в международном розыске за контрабанду крупных партий кокаина между Бразилией и Нидерландами. В 2020 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы, однако он сбежал, пытаясь избежать наказания.

Чтобы запутать следствие, наркоторговец даже инсценировал собственную смерть в октябре прошлого года, однако это не помогло ему остаться в тени. Причины и обстоятельства его убийства сейчас выясняют правоохранители.

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