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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
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14 февраля, 11:50 • 152405 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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14 февраля, 11:31 • 149058 просмотра

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Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике

Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике

Киев  •  УНН

 • 3179 просмотра

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32-летний нидерландский наркоторговец Марко Эббен застрелен в Мексике. Преступник, который ранее инсценировал собственную смерть, скрывался от 7-летнего заключения за контрабанду кокаина.

В Мексике застрелили одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Нидерландского наркоторговца Марко Эббена, которого Европол считал одним из самых опасных преступников Европы, нашли мертвым в мексиканском муниципалитете Атизапан-де-Сарагоса, недалеко от столицы страны. 

32-летний Эббен находился в международном розыске за контрабанду крупных партий кокаина между Бразилией и Нидерландами. В 2020 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы, однако он сбежал, пытаясь избежать наказания. 

Чтобы запутать следствие, наркоторговец даже инсценировал собственную смерть в октябре прошлого года, однако это не помогло ему остаться в тени. Причины и обстоятельства его убийства сейчас выясняют правоохранители.

На юге Мексики произошло ДТП: более 40 погибших09.02.25, 09:45 • 30475 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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