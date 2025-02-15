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05:23 • 10007 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121877 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182282 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146728 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138356 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117114 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107827 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102976 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141450 перегляди

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Один з найрозшукуваніших злочинців Європи знайдений мертвим у Мексиці

Один з найрозшукуваніших злочинців Європи знайдений мертвим у Мексиці

Київ • УНН

 • 52279 перегляди

32-річний нідерландський наркоторговець Марко Еббен застрелений у Мексиці. Злочинець, який раніше інсценував власну смерть, переховувався від 7-річного ув'язнення за контрабанду кокаїну.

У Мексиці застрелили одного з найбільш розшукуваних злочинців Європи. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Нідерландського наркоторговця Марко Еббена, якого Європол вважав одним із найнебезпечніших злочинців Європи, знайшли мертвим у мексиканському муніципалітеті Атізапан-де-Сарагоса, що неподалік столиці країни. 

32-річний Еббен перебував у міжнародному розшуку за контрабанду великих партій кокаїну між Бразилією та Нідерландами. У 2020 році суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак він утік, намагаючись уникнути покарання. 

Щоб заплутати слідство, наркоторговець навіть інсценував власну смерть у жовтні минулого року, проте це не допомогло йому залишитися в тіні. Причини та обставини його вбивства наразі з’ясовують правоохоронці.

На півдні Мексики сталося ДТП: понад 40 загиблих09.02.25, 09:45 • 30638 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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