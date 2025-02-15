Один з найрозшукуваніших злочинців Європи знайдений мертвим у Мексиці
Київ • УНН
32-річний нідерландський наркоторговець Марко Еббен застрелений у Мексиці. Злочинець, який раніше інсценував власну смерть, переховувався від 7-річного ув'язнення за контрабанду кокаїну.
У Мексиці застрелили одного з найбільш розшукуваних злочинців Європи. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Нідерландського наркоторговця Марко Еббена, якого Європол вважав одним із найнебезпечніших злочинців Європи, знайшли мертвим у мексиканському муніципалітеті Атізапан-де-Сарагоса, що неподалік столиці країни.
32-річний Еббен перебував у міжнародному розшуку за контрабанду великих партій кокаїну між Бразилією та Нідерландами. У 2020 році суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак він утік, намагаючись уникнути покарання.
Щоб заплутати слідство, наркоторговець навіть інсценував власну смерть у жовтні минулого року, проте це не допомогло йому залишитися в тіні. Причини та обставини його вбивства наразі з’ясовують правоохоронці.
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