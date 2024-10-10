Одежду во время игры и не смог снять: на Волыни спасатели сняли кастрюлю с головы 2-летнего мальчика
Киев • УНН
В Волынской области 2-летний мальчик во время игры надел на голову кастрюлю и не смог ее снять. Спасатели ГСЧС с помощью ножниц по металлу осторожно разрезали сосуд и освободили ребенка.
На Волыни двухлетний ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Спасатели сняли сосуд с помощью ножниц, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"Ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники, прибывшие на помощь, успокоили маму и ее сына, осторожно с помощью ручных ножниц по металлу разрезали сосуд и успешно сняли с головы ребенка.
"С мальчиком 2022 г.р. все в порядке, по завершению спасательной операции он сразу заснул у мамы на руках", - резюмировали в ГСЧС.