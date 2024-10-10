Одяг під час гри і не зміг зняти: на Волині рятувальники зняли каструлю з голови 2-річного хлопчика

На Волині дворічна дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Рятувальники зняли посудину за допомогою ножиць, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, але їм не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники, які прибули на допомогу, заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

"Із хлопчиком 2022 р.н. усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках", - резюмували у ДСНС.