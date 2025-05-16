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Одесская область под атакой дронов: трое пострадавших, разрушение инфраструктуры

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами, больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы. Три человека получили ранения, повреждены дома и авто.

Одесская область под атакой дронов: трое пострадавших, разрушение инфраструктуры

россия атаковала Одесскую область дронами: трое пострадавших и много повреждений - ОВА

Враг ночью в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Наибольший ущерб понесли Одесский и Белгород-Днестровский районы. В результате атаки - трое пострадавших, они госпитализированы с травмами разной степени. Об этом сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.  

Детали

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Пострадали три человека. Один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно. Другой после ранения средней тяжести сейчас в больнице. Пострадала также женщина, она в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье

 - сообщил Кипер.

По его словам, экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

Напомним

Российский беспилотник во время атаки на Одессу попал в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Сам владелец дома не пострадал, однако имущество спасти не удалось.

Лилия Набока

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