Одещина під атакою дронів: троє постраждалих, руйнування інфраструктури
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Одеську область дронами, найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони. Троє людей отримали поранення, пошкоджено будинки та авто.
росія атакувала Одещину дронами: троє постраждалих і багато пошкоджень - ОВА
Ворог вночі вчергове атакував Одеську область ударними безпілотниками. Найбільшої шкоди зазнали Одеський та Білгород-Дністровський райони. Внаслідок атаки - троє постраждалих, їх госпіталізували з травмами різного ступеню. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Деталі
Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автомобілі. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.
Постраждали троє людей. Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно. Інший після поранення середньої тяжкості зараз у лікарні. Постраждала також жінка, вона у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я
За його словами, екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо
Російський безпілотник під час атаки на Одесу потрапив у будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Сам власник будинку не постраждав, проте майно врятувати не вдалося.