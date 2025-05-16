Одещина під атакою дронів: троє постраждалих, руйнування інфраструктури

росія атакувала Одещину дронами: троє постраждалих і багато пошкоджень - ОВА

Ворог вночі вчергове атакував Одеську область ударними безпілотниками. Найбільшої шкоди зазнали Одеський та Білгород-Дністровський райони. Внаслідок атаки - троє постраждалих, їх госпіталізували з травмами різного ступеню. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автомобілі. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Постраждали троє людей. Один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно. Інший після поранення середньої тяжкості зараз у лікарні. Постраждала також жінка, вона у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я