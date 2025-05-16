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Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
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У будинок директора Одеського зоопарку влучив ворожий безпілотник: майно згоріло

Київ • УНН

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Під час атаки на Одесу російський дрон влучив у будинок Ігоря Білякова, директора зоопарку. Сам він не постраждав, але будинок повністю зруйновано.

У будинок директора Одеського зоопарку влучив ворожий безпілотник: майно згоріло

Російський безпілотник під час атаки на Одесу потрапив у будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Сам власник будинку не постраждав, проте майно врятувати не вдалося. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу закладу у Facebook.

Деталі

На жаль, сталася трагедія: в будинок директора Одеського зоопарку потрапив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок був знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що росія попри розмови про дипломатію, посилила атаки на Україну по всьому фронту. Тому Україна просить країни заходу значно посилити санкції проти країни-агресора.

Лілія Набока

Лілія Набока

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