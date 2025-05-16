В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник: имущество сгорело
Киев • УНН
Во время атаки на Одессу российский дрон попал в дом Игоря Белякова, директора зоопарка. Сам он не пострадал, но дом полностью разрушен.
Российский беспилотник во время атаки на Одессу попал в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Сам владелец дома не пострадал, однако имущество спасти не удалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу заведения в Facebook.
Детали
К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате этого дом был уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки
Напомним
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, несмотря на разговоры о дипломатии, усилила атаки на Украину по всему фронту. Поэтому Украина просит страны запада значительно усилить санкции против страны-агрессора.