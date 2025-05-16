В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник: имущество сгорело

Российский беспилотник во время атаки на Одессу попал в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Сам владелец дома не пострадал, однако имущество спасти не удалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу заведения в Facebook.

Детали

К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате этого дом был уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, несмотря на разговоры о дипломатии, усилила атаки на Украину по всему фронту. Поэтому Украина просит страны запада значительно усилить санкции против страны-агрессора.