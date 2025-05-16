В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник: имущество сгорело

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии
16 мая, 00:03 • 14825 просмотра

Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии

15 мая, 18:19 • 68121 просмотра

Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

15 мая, 16:24 • 124911 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 15:19 • 85876 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 121405 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 123566 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 169663 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 150299 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 334226 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 105090 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
90%
748мм
Популярные новости

"Нужно работать вместе ради мира": Зеленский поблагодарил за поддержку президента FIFA

15 мая, 22:13 • 31823 просмотра

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

01:06 • 20164 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

01:45 • 17963 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

02:19 • 39331 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

03:59 • 53832 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 124936 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 149362 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 214458 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 280032 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 334240 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Турция

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 40350 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 79284 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 108972 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 143151 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 91606 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник: имущество сгорело

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Во время атаки на Одессу российский дрон попал в дом Игоря Белякова, директора зоопарка. Сам он не пострадал, но дом полностью разрушен.

В дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник: имущество сгорело

Российский беспилотник во время атаки на Одессу попал в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Сам владелец дома не пострадал, однако имущество спасти не удалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу заведения в Facebook.

Детали

К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате этого дом был уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки 

- говорится в сообщении.

Напомним

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, несмотря на разговоры о дипломатии, усилила атаки на Украину по всему фронту. Поэтому Украина просит страны запада значительно усилить санкции против страны-агрессора.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаУНН-Одесса
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Brent
$64.86
Bitcoin
$103,899.60
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,221.75
Ethereum
$2,594.75