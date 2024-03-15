Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

В Украине засеяно 128,1 тыс га зерновых и зернобобовых культур. Больше всего посеяли аграрии Одесской и Николаевской областей. Об этом передает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, сообщает УНН.

Детали

Четырнадцать областей начали посевную яровых культур. Больше всего посеяли аграрии Одесской и Николаевской областей.

Одесская область: всего 43 тыс га; из них 1 тыс га пшеницы, 23,3 тыс га ячменя, 17,7 тыс га гороха и 1 тыс га овса;

Николаевская область: 1,1 тыс га пшеницы, 17,9 тыс га ячменя, 12,6 тыс га гороха и 0.5 тыс га овса;

Отмечается, что по состоянию на 14 марта в Украине засеяно 128,1 тыс га зерновых и зернобобовых культур.

Из них - 12,9 тыс га пшеницы, 69,6 тыс га ячменя, 41,5 тыс га гороха и 3,7 тыс га овса.

Среди других областей, известно о следующих показателях:

Тернопольская область - 2,6 тыс га пшеницы, 10,4 тыс га ячменя и 1 тыс га гороха;

Днепропетровская область - 2,3 тыс га пшеницы, 4,9 тыс га ячменя и 1,69 тыс га гороха;



Винницкая область - 2,8 тыс га пшеницы, 2,3 тыс га ячменя и 2 тыс га гороха;



Хмельницкая область - 0,6 тыс га пшеницы, 2,8 тыс га ячменя, 0,2 тыс га гороха и 0,4 тыс га овса.



Напомним,

Несмотря на продолжающуюся войну с россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тыс. га. Из них - 4,3 тыс. га пшеницы, 38,9 тыс. га ячменя, 23,3 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.