Одесская область атакована российскими дронами, задета критическая инфраструктура, один пострадавший
Киев • УНН
В результате ночной атаки БпЛА в Одесской области повреждена критическая инфраструктура и разрушен дом. Сообщается об одном пострадавшем жителе.
россия этой ночью в очередной раз атаковала Одесскую область ударными дронами, есть повреждения объекта критической инфраструктуры, известно об одном пострадавшем, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате попадания БпЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры
Как указали в ГСЧС, под ударом оказалась жилая и критическая инфраструктура.
По словам главы ОВА, из-за попадания БпЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования.
"В результате попаданий возникли пожары, которые огнеборцы оперативно ликвидировали. На местах событий работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую поддержку местным жителям. К сожалению, пострадал 1 человек", - сообщили в ГСЧС.
Работу спасателей, как указано, осложняли повторные воздушные тревоги.
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