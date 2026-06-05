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Одесская область атакована российскими дронами, задета критическая инфраструктура, один пострадавший

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В результате ночной атаки БпЛА в Одесской области повреждена критическая инфраструктура и разрушен дом. Сообщается об одном пострадавшем жителе.

Одесская область атакована российскими дронами, задета критическая инфраструктура, один пострадавший

россия этой ночью в очередной раз атаковала Одесскую область ударными дронами, есть повреждения объекта критической инфраструктуры, известно об одном пострадавшем, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате попадания БпЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры

- написал Кипер в соцсетях.

Как указали в ГСЧС, под ударом оказалась жилая и критическая инфраструктура.

По словам главы ОВА, из-за попадания БпЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования.

"В результате попаданий возникли пожары, которые огнеборцы оперативно ликвидировали. На местах событий работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую поддержку местным жителям. К сожалению, пострадал 1 человек", - сообщили в ГСЧС.

Работу спасателей, как указано, осложняли повторные воздушные тревоги.

россия атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 198 из 216 дронов05.06.26, 08:19 • 1978 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область
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