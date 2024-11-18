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Одесса подверглась ракетной атаке рф: есть жертвы, повреждена гражданская инфраструктура - ОВА

Одесса подверглась ракетной атаке рф: есть жертвы, повреждена гражданская инфраструктура - ОВА

Киев  •  УНН

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Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - написал глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о баллистической ракете из Крыма18 нояб. 2024, 10:03 • 9821 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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