Одесса подверглась атаке РФ: повреждена инфраструктура, известно о 8 пострадавших

В результате атаки РФ 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили, известно о 8 пострадавших, сообщили в Одесском горсовете в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Сейчас известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь - сообщили в горсовете.

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