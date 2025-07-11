Одесса подверглась атаке РФ: повреждена инфраструктура, известно о 8 пострадавших
Киев • УНН
В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. В настоящее время известно о 8 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
В результате атаки РФ 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили, известно о 8 пострадавших, сообщили в Одесском горсовете в пятницу в Telegram, пишет УНН.
В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Сейчас известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь
Одесса под вражеским ударом дронами - ОВА11.07.25, 09:50 • 2814 просмотров