Одесса под вражеским ударом дронами - ОВА
Киев • УНН
Одесса и район подверглись атаке вражескими ударными беспилотниками. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.
Одесса оказалась под вражеским ударом дронами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу, призвав людей находиться в укрытиях, пишет УНН.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
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