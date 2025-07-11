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Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
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09:10 • 2806 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Одеса зазнала атаки рф: пошкоджено інфраструктуру, відомо про 8 постраждалих

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфрафраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, яким надається медична допомога.

Одеса зазнала атаки рф: пошкоджено інфраструктуру, відомо про 8 постраждалих

Внаслідок атаки рф 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфрафраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, відомо про 8 постраждалих, повідомили в Одеській міськраді у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога

- повідомили у міськраді.

Одеса під ворожим ударом дронами - ОВА11.07.25, 09:50 • 3014 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Одеса
Tesla
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