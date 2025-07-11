Одеса зазнала атаки рф: пошкоджено інфраструктуру, відомо про 8 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфрафраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, яким надається медична допомога.
Внаслідок атаки рф 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфрафраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, відомо про 8 постраждалих, повідомили в Одеській міськраді у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога
Одеса під ворожим ударом дронами - ОВА11.07.25, 09:50 • 3014 переглядiв