Одеса зазнала атаки рф: пошкоджено інфраструктуру, відомо про 8 постраждалих

Внаслідок атаки рф 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфрафраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, відомо про 8 постраждалих, повідомили в Одеській міськраді у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога - повідомили у міськраді.

Одеса під ворожим ударом дронами - ОВА