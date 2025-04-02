Одесса и район под угрозой атаки ударными беспилотниками - ОВА
Киев • УНН
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Враг атаковал Одессу. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях
Напомним
Воздушные Силы проинформировали, что вражеский БпЛА зафиксирован в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
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