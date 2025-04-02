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Одесса и район под угрозой атаки ударными беспилотниками - ОВА

Киев • УНН

 • 10578 просмотра

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Одесса и район под угрозой атаки ударными беспилотниками - ОВА

Враг атаковал Одессу. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях

- отметил Олег Кипер.

Напомним

Воздушные Силы проинформировали, что вражеский БпЛА зафиксирован в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В Одессе сообщают о взрывах: горожан призывают к безопасности28.03.25, 02:06 • 13132 просмотра

Юлия Котвицкая

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