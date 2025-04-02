Одеса та район під загрозою атаки ударними безпілотниками - ОВА
Київ • УНН
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загрозу атаки ударними дронами. Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Ворог атакував Одесу. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Одеса та район, загроза атаки ударними безпілотниками! Будьте в укриттях
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Повітряні Сили поінформували, що ворожий БпЛА зафіксований в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
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