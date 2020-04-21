Одесские медики получили пасхальные подарки от областной ассоциации футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Одесская областная футбольная ассоциация (ООФА) передала пасхальные продуктовые наборы врачам областного клинического медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.
Пасхальные продуктовые наборы врачам передал заместитель главы областной ассоциации Игорь Шуховцев. Благотворительная инициатива принадлежит народному депутату Александру Горенюку и теннисистке Даяне Ястремской.
"ООФА с большим уважением и благодарностью относится к сверхважному труду специалистов, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19", - пишут в ООФА.
Как сообщалось ранее в УНН, украинские бойцы получили пасхальные подарки от УАФ.