Одесские медики получили пасхальные подарки от областной ассоциации футбола

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43373 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 87100 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103158 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129273 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129531 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173466 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121987 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158467 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Одесские медики получили пасхальные подарки от областной ассоциации футбола

Одесские медики получили пасхальные подарки от областной ассоциации футбола

Киев  •  УНН

 • 13512 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Одесская областная футбольная ассоциация (ООФА) передала пасхальные продуктовые наборы врачам областного клинического медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.

Пасхальные продуктовые наборы врачам передал заместитель главы областной ассоциации Игорь Шуховцев. Благотворительная инициатива принадлежит народному депутату Александру Горенюку и теннисистке Даяне Ястремской.

"ООФА с большим уважением и благодарностью относится к сверхважному труду специалистов, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19", - пишут в ООФА.

Как сообщалось ранее в УНН, украинские бойцы получили пасхальные подарки от УАФ.

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