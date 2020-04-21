Одеські медики отримали пасхальні подарунки від обласної асоціації футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Одеська обласна футбольна асоціація (ООФА) передала пасхальні продуктові набори лікарям обласного клінічного медичного центру. Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.
Пасхальні продуктові набори лікарям передав заступник голови обласної асоціації Ігор Шуховцев. Благодійна ініціатива належить народному депутату Олександру Горенюку та тенісистці Даяні Ястремській.
"ООФА з великою повагою та вдячністю ставиться до надважливої праці фахівців, які зараз перебувають на передовій у боротьбі із COVID-19", - пишуть в ООФА.
Як повідомлялося раніше в УНН, українські бійці отримали пасхальні подарунки від УАФ.