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Одесская область в лидерах по сбору площадей арбузов

Одесская область в лидерах по сбору площадей арбузов

Киев • УНН

 • 1402508 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Одесская область является лидером по сбору площадей арбузов. Об этом сообщает Минагрополитики,
передает УНН.

Детали

Так, по состоянию на середину августа арбузы на Одесской области собраны с площади 1,3 тыс. га. Далее следуют Полтавщина — 0,7 тыс. га, Винницкая — 0,6 тыс. га и Днепропетровщина — 0,5 тыс. га.

Вместе с тем, наибольшее производство и самая высокая урожайность бахчевых по состоянию на середину августа на Винницкой области. В области уже собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га.

Сбор бахчевых культур продолжается, информируют в министерстве. По состоянию на середину августа аграрии собрали 50,4 тыс. тонн, из которых арбузов 38 тыс. тонн и дынь — 12,4 тыс. тонн. Это 20,7 % от прогнозируемого урожая.

“Сейчас площадь с которой уже собраны бахчевые культуры составляет 6,2 тыс. га. Средняя урожайность с гектара 81,5 ц”, — добавили в Минагрополитики.

Напомним

В начале августа глава Одесской ОВА Кипер собрал первые одесские арбузы.

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