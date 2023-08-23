Одещина в лідерах зі збору площ кавунів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Одеська область є лідером зі збору площ кавунів. Про це повідомляє Мінагрополітики,
передає УНН.
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Так, станом на середину серпня кавуни на Одещині зібрані з площі 1,3 тис. га. Далі йдуть Полтавщина — 0,7 тис. га, Вінниччина — 0,6 тис. га та Дніпропетровщина — 0,5 тис. га.
Разом з тим, найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на середину серпня на Вінниччині. В області вже зібрано 12,6 тис. тонн з врожайністю 140 ц/га.
Збір баштанних культур триває, інформують в міністерстві. Станом на середину серпня аграрії зібрали 50,4 тис.тонн, з яких кавунів 38 тис. тонн та динь — 12,4 тис. тонн. Це 20,7 % від прогнозованого врожаю.
“Наразі площа з якої вже зібрано баштанні культури становить 6,2 тис. га. Середня врожайність з гектару 81,5 ц”, — додали в Мінагрополітики.
Нагадаємо
На початку серпня очільник Одеської ОВА Кіпер зібрав перші одеські кавуни.