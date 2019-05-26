Глава минэкологии Мексики подала отставку: из-за нее задержали авиалайнер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Министресса охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко в субботу покинула свой пост. Об этом она сообщила в Twitter, передает УНН.
“Я подала прошение о своей отставке президенту (Андресу Мануэлю) Лопесу Обрадору”, — написала Гонсалес Бланко. Поводом для такого решения послужил скандал вокруг рейса авиакомпании Aeromexico из столицы в город Мехикали, случившийся в пятницу. Министресса опаздывала на этот самолет, и его вылет был задержан почти на 40 минут якобы по распоряжению главы государства.
Экс-министресса в своем Twitter указала, что в пятницу из-за нее “произошла задержка” вылета коммерческого рейса. “Настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий и чтобы выгода для одного человека, даже ради выполнения его служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства”, — добавила Гонсалес Бланко. Она особо отметила, что “распоряжения президента о задержке рейса не было” и ответственность за случившееся лежит исключительно на ней.
La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras.— Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) 25 травня 2019 р.
Лопес Обрадор принял отставку Гонсалес Бланко. Пока неизвестно, кто станет новым главой ведомства вместо нее.
Напоминаем, количество претендентов на должность британского премьера — выросло до 7 человек.