Очільниця мінекології Мексики подала відставку: через неї затримали авіалайнер

“Я подала прохання про свою відставку президенту (Андрес Мануель) Лопес Обрадор”, — написала Гонсалес Бланко. Приводом для такого рішення послужив скандал навколо рейсу авіакомпанії Aeromexico зі столиці в місто Мехікалі, що трапився в п’ятницю. Міністерка спізнювалася на цей літак, і його виліт був затриманий майже на 40 хвилин нібито за розпорядженням глави держави.

Екс-міністерка у своєму Twitter вказала, що в п’ятницю через неї “сталася затримка” вильоту комерційного рейсу. “Справжні зміни вимагають, щоб ні у кого не було привілеїв і щоб вигода для однієї людини, навіть заради виконання його службових обов’язків, не була важливіше благополуччя більшості”, — додала Гонсалес Бланко. Вона особливо відзначила, що “розпорядження президента про затримку рейсу не було” і відповідальність за те, що трапилося лежить виключно на ній.

La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras.

Лопес Обрадор прийняв відставку Гонсалес Бланко. Поки невідомо, хто стане новим главою відомства замість неї.

Нагадуємо, кількість претендентів на посаду британського прем’єра — зросла до 7 осіб.