На границе с Польшей очереди на фоне возвращения украинцев на Пасху - где наибольшее ожидание

Путешественников предупредили об очередях на границе Украины и Польши накануне Пасхи - украинцы возвращаются домой на праздник, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, назвав пункты пропуска с наибольшими и наименьшими очередями, пишет УНН.

В последние дни наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе. В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, возвращающихся в Украину - указали таможенники.

По данным Гостаможслужбы, наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".

Чтобы сэкономить время ожидания, в службе рекомендовали водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов – Долгобычув", "Рава-Русская – Хребенне", "Грушев – Будомеж", "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко".

