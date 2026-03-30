На границе с Польшей очереди на фоне возвращения украинцев на Пасху - где наибольшее ожидание
Киев • УНН
Накануне Пасхи пункты Краковец и Шегини наиболее загружены. Гостаможслужба рекомендует выбирать менее загруженные направления для пересечения границы.
Путешественников предупредили об очередях на границе Украины и Польши накануне Пасхи - украинцы возвращаются домой на праздник, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, назвав пункты пропуска с наибольшими и наименьшими очередями, пишет УНН.
В последние дни наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе. В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, возвращающихся в Украину
По данным Гостаможслужбы, наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".
Чтобы сэкономить время ожидания, в службе рекомендовали водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов – Долгобычув", "Рава-Русская – Хребенне", "Грушев – Будомеж", "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кросценко".
