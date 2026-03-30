На кордоні з Польщею черги на тлі повернення українців на Великдень - де найбільше очікування

Мандрівників попередили про черги на кордоні України і Польщі напередодні Великодня - українці повертаються додому на свято, повідомили у Держмитслужбі у понеділок, назвавши пункти пропуску з найбільшими та найменшими чергами, пише УНН.

Останніми днями спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні. У зв’язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну - вказали митники.

За даними Держмитслужби, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Аби зекономити час очікування, у службі рекомендували водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".

