На кордоні з Польщею черги на тлі повернення українців на Великдень - де найбільше очікування
Київ • УНН
Напередодні Великодня пункти Краківець та Шегині найбільш завантажені. Держмитслужба рекомендує обирати менш чергові напрямки для перетину кордону.
Мандрівників попередили про черги на кордоні України і Польщі напередодні Великодня - українці повертаються додому на свято, повідомили у Держмитслужбі у понеділок, назвавши пункти пропуску з найбільшими та найменшими чергами, пише УНН.
Останніми днями спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні. У зв’язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну
За даними Держмитслужби, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
Аби зекономити час очікування, у службі рекомендували водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".
Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею - що потрібно знати12.03.26, 11:48 • 14279 переглядiв