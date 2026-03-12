Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею - що потрібно знати

Українських мандрівників попередили про обмеження на кордоні України і Польщі у пункті пропуску "Краківець – Корчова", пише УНН з посилання на Держприкордонслужбу.

За інформацією польської сторони, від сьогодні та впродовж тижня у пункті пропуску "Корчова" (Республіка Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на напрямку в'їзду до Польщі (виїзду з України). У зв’язку з цим легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху - повідомили в ДПСУ у соцмережах.

За повідомленням, "станом на 10:30 накопичення автотранспорту в обох напрямках відсутнє".

Мандрівників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки.

Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю