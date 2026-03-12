Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею - що потрібно знати
Київ • УНН
На польській стороні пункту пропуску Корчова розпочали тижневий ремонт смуги для легковиків. Транспорт тимчасово перенаправляють на інші смуги руху.
Українських мандрівників попередили про обмеження на кордоні України і Польщі у пункті пропуску "Краківець – Корчова", пише УНН з посилання на Держприкордонслужбу.
За інформацією польської сторони, від сьогодні та впродовж тижня у пункті пропуску "Корчова" (Республіка Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на напрямку в'їзду до Польщі (виїзду з України). У зв’язку з цим легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху
За повідомленням, "станом на 10:30 накопичення автотранспорту в обох напрямках відсутнє".
Мандрівників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки.
