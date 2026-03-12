Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Польшей - что нужно знать

Украинских путешественников предупредили об ограничениях на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Краковец – Корчова", пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

По информации польской стороны, с сегодняшнего дня и в течение недели в пункте пропуска "Корчова" (Республика Польша) будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на направлении въезда в Польшу (выезда из Украины). В связи с этим легковые транспортные средства будут временно перенаправляться на другие полосы движения - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

По сообщению, "по состоянию на 10:30 скопления автотранспорта в обоих направлениях отсутствует".

Путешественников призвали учесть указанную информацию при планировании поездки.

Польша ограничивает полеты авиации на три месяца вдоль границы с Украиной и беларусью