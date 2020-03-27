Объединенные силы на Донбассе получили костюмы биозащиты

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Объединенные силы поступила очередная партия медицинских средств от Командования медицинских сил ВС Украины, а именно костюмы биологической защиты, более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.