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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72358 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85495 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98499 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95671 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106389 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91996 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103537 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106122 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131134 просмотра

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Актуальное
Объединенные силы на Донбассе получили костюмы биозащиты

Объединенные силы на Донбассе получили костюмы биозащиты

Киев  •  УНН

 • 15337 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Объединенные силы поступила очередная партия медицинских средств от Командования медицинских сил ВС Украины, а именно костюмы биологической защиты, более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.

"Военные медики получили сорок костюмов биологической защиты отечественного производства, которые обеспечивают надежную изоляцию лица от инфицирования. Данные средства предназначены для многоразового использования. Также Командование медицинских сил ВС Украины передало более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Проверка на эти инфекции является обязательной при тяжелых пневмониях", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, сообщается, что в ближайшее время арсенал военных медиков из состава Объединенных сил пополнят 16 аппаратов искусственной вентиляции легких производства ФРГ. Их планируется использовать для организации интенсивной терапии лиц, в случае осложнения в виде пневмоний из-за инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что в настоящее время в районе проведения операции Объединенных сил случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди военнослужащих нет. Однако в частях и подразделениях начато выборочное тестирование должностных лиц, которые по роду деятельности имеют больше всего контактов с другими людьми.

За двое предыдущих суток специальными бригадами бактериологов проверено около 130 военнослужащих. Работа в этом направлении будет продолжаться, добавили в штабе.

Напомним, что в зоне ООС начали проверять военных на COVID-19.

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