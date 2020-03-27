Объединенные силы на Донбассе получили костюмы биозащиты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Объединенные силы поступила очередная партия медицинских средств от Командования медицинских сил ВС Украины, а именно костюмы биологической защиты, более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
"Военные медики получили сорок костюмов биологической защиты отечественного производства, которые обеспечивают надежную изоляцию лица от инфицирования. Данные средства предназначены для многоразового использования. Также Командование медицинских сил ВС Украины передало более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Проверка на эти инфекции является обязательной при тяжелых пневмониях", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, сообщается, что в ближайшее время арсенал военных медиков из состава Объединенных сил пополнят 16 аппаратов искусственной вентиляции легких производства ФРГ. Их планируется использовать для организации интенсивной терапии лиц, в случае осложнения в виде пневмоний из-за инфицирования коронавирусом.
Отмечается, что в настоящее время в районе проведения операции Объединенных сил случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди военнослужащих нет. Однако в частях и подразделениях начато выборочное тестирование должностных лиц, которые по роду деятельности имеют больше всего контактов с другими людьми.
За двое предыдущих суток специальными бригадами бактериологов проверено около 130 военнослужащих. Работа в этом направлении будет продолжаться, добавили в штабе.
Напомним, что в зоне ООС начали проверять военных на COVID-19.