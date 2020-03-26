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Серед військових ЗСУ на ізоляції перебуває 145 осіб

Серед військових ЗСУ на ізоляції перебуває 145 осіб

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Через коронавірус у лавах Збройних сил України на ізоляції перебуває 145 військових, проте жодного підтвердженого випадку Covid-19 – не зафіксовано. Про це повідомив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗС України, підполковник медичної служби Сергій Моргун, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Станом на 26 березня не зафіксовано захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом типу Covid-19 серед діючих військовослужбовців ЗСУ. На ізоляції перебуває 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі п’ять діб — становить 45 осіб”, — повідомив Моргун.

Він зазначив, що теперішню ситуацію в України намагається використати наш зовнішній та внутрішній ворог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медичні сили ЗСУ отримали 10 тисяч експрес-тестів на коронавірус

“Зокрема, останнім часом зросла кількість так званих достовірних джерел, які мають підтверджену інформацію про захворювання військовослужбовців ЗСУ на гостру респіраторну хворобу спричинену корнавірусом типу Covid-19.

У першу чергу це сумнівні джерела в соцмережах та Telegram-каналах, що створені і модеруються російськими спецслужбами, враховуючи зазначене, в командуванні медичних сил ЗСУ прийнято рішення щоденно інформувати громадськість про епідеміологічну ситуацію у ЗСУ”, — начальник управління.

Нагадаємо, що в зоні ООС почали перевіряти військових на COVID-19.

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