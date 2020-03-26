Среди военных ВСУ на изоляции находится 145 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за коронавируса в рядах Вооруженных сил Украины на изоляции находится 145 военных, однако ни одного подтвержденного случая Covid-19 - не зафиксировано. Об этом сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил ВС Украины, подполковник медицинской службы Сергей Моргун, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 26 марта не зафиксировано заболевания острой респираторной болезни вызванной коронавирусом типа Covid-19 среди действующих военнослужащих ВСУ. На изоляции находится 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие пять суток - составляет 45 человек", - сообщил Моргун.
Он отметил, что нынешнюю ситуацию в Украине пытается использовать наш внешний и внутренний враг.
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"В частности, в последнее время возросло количество так называемых достоверных источников, имеющих подтвержденную информацию о заболевании военнослужащих ВСУ острой респираторной болезнью вызванной корнавирусом типа Covid-19.
В первую очередь это сомнительные источники в соцсетях и Telegram-каналах, которые созданы и модерируются российскими спецслужбами, учитывая указанное, в командовании медицинских сил ВСУ принято решение ежедневно информировать общественность об эпидемиологической ситуации в ВСУ", - начальник управления.
Напомним, что в зоне ООС начали проверять военных на COVID-19.