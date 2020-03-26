Среди военных ВСУ на изоляции находится 145 человек

КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за коронавируса в рядах Вооруженных сил Украины на изоляции находится 145 военных, однако ни одного подтвержденного случая Covid-19 - не зафиксировано. Об этом сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил ВС Украины, подполковник медицинской службы Сергей Моргун, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.