Медичні сили ЗСУ отримали 10 тисяч експрес-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Медичні сили Збройних сил України отримали 10 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомив начальник штабу — заступник командувача Медичних сил, полковник медичної служби Андрій Галушка, передає УНН із посиланням на АрміяInform.
Так, за словами Галушки, Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Напередодні регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок. Крім того, медичні установи забезпечені також дезінфікуючими засобами.
"До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб Збройних Сил почало виробляти одне з вітчизняних підприємств. На сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування", - повідомив полковник.
Як повідомлялося в УНН, на цьому тижні в Україну мають прибути додаткові тест-системи для виявлення коронавірусу та інші медичні засоби.