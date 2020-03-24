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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100603 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Медицинские силы ВСУ получили 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Медицинские силы ВСУ получили 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 15055 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Медицинские силы Вооруженных сил Украины получили 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом сообщил начальник штаба - заместитель командующего Медицинских сил, полковник медицинской службы Андрей Галушка, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.

Так, по словам Галушки, Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов, которые будут распределены по всех военно-медицинских клинических центрах, гарнизонных и мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Накануне региональные ВМКЦ получили 20 тысяч защитных масок. Кроме того, медицинские учреждения обеспечены также дезинфицирующими средствами.

"К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных Сил начало производить одно из отечественных предприятий. На сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половину из которых отправлено в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования", - сообщил полковник.

Как сообщалось в УНН, на этой неделе в Украину должны прибыть дополнительные тест-системы для выявления коронавируса и другие медицинские средства.

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