Об'єднані сили на Донбасі отримали костюми біозахисту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. До Об’єднаних сил надійшла чергова партія медичних засобів від Командування медичних сил ЗС України, а саме костюми біологічного захисту, понад 1300 одиниць швидких тестів для виявлення інших захворювань, таких як ВІЛ, гепатит, сифіліс. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив пресцентр ООС, передає УНН.
“Військові медики отримали сорок костюмів біологічного захисту вітчизняного виробництва, які забезпечують надійну ізоляцію особи від інфікування. Дані засоби призначені для багаторазового використання. Також Командування медичних сил ЗС України передало понад 1300 одиниць швидких тестів для виявлення інших захворювань, таких як ВІЛ, гепатит, сифіліс. Перевірка на ці інфекції є обов’язковою при важких пневмоніях”, — йдеться у повідомленні.
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Окрім цього, повідомляється, що найближчим часом арсенал військових медиків зі складу Об’єднаних сил поповнять 16 апаратів штучної вентиляції легень виробництва ФРН. Їх планується використовувати для організації інтенсивної терапії осіб, у разі ускладнення у вигляді пневмоній через інфікування коронавірусом.
Зазначається, що наразі в районі проведення операції Об’єднаних сил випадків захворювання або підозри на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців немає. Однак в частинах та підрозділах розпочато вибіркове тестування посадових осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми.
За дві попередні доби спеціальними бригадами бактеріологів перевірено близько 130 військовослужбовців. Робота в цьому напрямку триватиме й надалі, додали у штабі.
Нагадаємо, що в зоні ООС почали перевіряти військових на COVID-19.