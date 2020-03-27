Об'єднані сили на Донбасі отримали костюми біозахисту

КИЇВ. 27 березня. УНН. До Об’єднаних сил надійшла чергова партія медичних засобів від Командування медичних сил ЗС України, а саме костюми біологічного захисту, понад 1300 одиниць швидких тестів для виявлення інших захворювань, таких як ВІЛ, гепатит, сифіліс. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив пресцентр ООС, передає УНН.