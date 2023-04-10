Обвал дома в Марселе: под завалами обнаружили четырех погибших

Детали

Руководитель спасательных операций в Марселе подтвердил BFMTV, что четвертое тело было обнаружено под завалами здания на улице Тиволи.

Четвертое тело было обнаружено «недалеко от предыдущих жертв», по словам спасателя, который уточнил, что тело сразу не извлекли из-под завалов.

Вначале пройдет операция по «разбору всего мусора, который окружает» тело, уточнили в экстренных службах.

Дополнение

Поиски продолжаются на улице Тиволи в Марселе, где в ночь с субботы на воскресенье произошел мощный взрыв, который вызвал обвал четырехэтажного здания и соседнего здания. Несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

По словам заместителя мэра Марселя Самии Гали, жертв может быть больше. По ее словам, восемь пропавших без вести были идентифицированы.