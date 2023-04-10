Обвал будинку у Марселі: під завалами виявили чотирьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Два тіла загиблих були виявлені в ніч з неділі на понеділок, а потім ще два тіла в понеділок вранці під завалами будинку у французькому Марселі, повідомили рятувальники, пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Керівник рятувальних операцій у Марселі підтвердив BFMTV, що четверте тіло було виявлено під завалами будівлі на вулиці Тіволі.
Четверте тіло було виявлено «недалеко від попередніх жертв», за словами рятувальника, який уточнив, що тіло відразу не витягли з-під завалів.
Початку пройде операція з «розбору всього сміття, яке оточує» тіло, уточнили в екстрених службах.
Доповнення
Пошуки тривають на вулиці Тіволі в Марселі, де в ніч із суботи на неділю стався потужний вибух, який спричинив обвал чотириповерхової будівлі та сусідньої будівлі. Кілька людей все ще вважаються зниклими безвісти.
За словами заступника мера Марселя Самії Галі, жертв може бути більше. З її слів, вісім зниклих безвісти були ідентифіковані.