У французькому Марселі обвалився житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Марсель (Франція) обвалився чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.
Деталі
У центрі Марселя у Франції обвалилася житлова будівля, повідомив мер міста Бенуа Пайян у ніч на неділю, 9 квітня.
Інцидент стався близько 00.40 за місцевим часом (01.40 за київським часом) - звалився будинок №17 на вулиці Тіволі. Відомо, що він став причиною часткового руйнування сусідніх будинків на вулиці Тіволі, 15 та 19. Поранено щонайменше п'ятьох людей.
Пайян зазначив, що пошуковим роботам на місці події заважає пожежа, що спалахнула на руїнах.
"Є серйозні підозри, що причиною обвалу став вибух, але наразі ми повинні залишатися дуже обережними щодо причин", - сказав префект регіону Буш-дю-Рон Крістоф Мірман, додавши, що газ може бути "можливим варіантом".
Жителів прилеглих будинків евакуйовано.