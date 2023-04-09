Во французском Марселе обвалился жилой дом

Детали

В центре Марселя во Франции обрушилось жилое здание, сообщил мэр города Бенуа Пайян в ночь на воскресенье, 9 апреля.

Инцидент произошел около 00.40 по местному времени (01.40 по киевскому времени) - рухнул дом №17 на улице Тиволи. Известно, что он стал причиной частичного разрушения соседних домов на улице Тиволи, 15 и 19. Ранены по меньшей мере пять человек.

Пайян отметил, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах.

"Есть серьезные подозрения, что причиной обвала стал взрыв, но пока мы должны оставаться очень осторожными в отношении причин", - сказал префект региона Буш-дю-Рон Кристоф Мирман, добавив, что газ может быть "возможным вариантом".

Жители близлежащих домов эвакуированы.