Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко принял участие в совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с безопасностью и защиты государственной границы. Кравченко рассказал о работе, которая продолжается по обустройству фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений в области, сообщает УНН.

Проинформировал о работе, которая продолжается на Киевщине по обустройству военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Все работы ведем исключительно в соответствии с задачей, поставленной военными и под их четким сопровождением. Обустраиваем взводные опорные пункты, противотанковые рвы, малозаметные препятствия, защитные сооружения и т.д. - полный комплекс всего, что необходимо для крепких рубежей и защиты наших людей от врага", - - написал Кравченко на странице в Facebook.

Председатель ОВА рассказал также о пакете антикоррупционных мер, введенных на Киевщине. "Качество строительства и эффективное использование средств - это то, чего требую от каждого подрядчика. Контроль постоянный и жесткий", - подчеркнул начальник КОВА.

Кравченко напомнил, что Киевщина привлекла специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к экспертизе сметной части проектов строительства и технадзора за всеми строительными работами. Кроме того, специалисты КНИИСЭ и Института судебных экспертиз им. Засл. проф. М.С. Бокариуса проводят параллельную строительно-техническую экспертизу выполненных работ. Окончательная оплата осуществляется только по результатам этой экспертизы.

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