ОБСЕ: под Луганском находится более полусотни танков

“18 апреля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено: 13 танков на полигоне близ н. п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска), 23 танка на полигоне у н.п. Круглик (65 км на юго-запад от Луганска), 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска)”, — сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, 25 апреля члены патруля Миссии 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 “Стрела-10”), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 “Град”, 122 мм) и 10 буксировочных гаубиц (2А65 “Мста-Б”, 152 мм — 5 ед., Д-30 “Лягушка”, 122 мм — 5 ед.) на территории бывшего международного аэропорта “Луганск”, ориентировочно в 10 км к югу от Луганска.

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Эта техника размещалась за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, на территорию ОРДО утром 26 апреля, через неконтролируемый правительством Украины участок границы с РФ заехали два “КамАЗа” и одна “Газель” МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями.

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