ОБСЄ: указ Путіна може підірвати зусилля з мирного врегулювання на Донбасі

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Словацьке головування в ОБСЄ глибоко стурбоване новинами про спрощення надання громадянства Росії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цей односторонній крок може підірвати зусилля з мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену напередодні заяву ОБСЄ.