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ОБСЄ: указ Путіна може підірвати зусилля з мирного врегулювання на Донбасі

ОБСЄ: указ Путіна може підірвати зусилля з мирного врегулювання на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Словацьке головування в ОБСЄ глибоко стурбоване новинами про спрощення надання громадянства Росії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цей односторонній крок може підірвати зусилля з мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену напередодні заяву ОБСЄ.

"З глибоким занепокоєнням словацьке головування в ОБСЄ отримало звістку про підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указ про спрощення процедури надання російського громадянства українцям, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України", - йдеться у заяві.

"Словацьке головування вважає, що ця одностороння міра може підірвати зусилля з мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї, і закликає до дотримання принципів і зобов'язань ОБСЄ усіма її державами-учасниками. Головування закликає всі сторони утримуватися від односторонніх кроків і спільно продовжити пошук шляхів повної реалізації мінських угод", - вказали в ОБСЄ.

Окрім того, головування в ОБСЄ повторило свій заклик до "стійкого, повного і постійного режиму припинення вогню" і заявило про тверду підтримку роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка "грає важливу роль в зниженні напруженості на місцях і в зміцненні миру, стабільності і безпеки".

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Німеччина і Франція, які є членами "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, засудили рішення Росії спростити видачу паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей і вважають, що це суперечить мінським угодами.

У ЄС вважають підписання цього указу про російські паспорти ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

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