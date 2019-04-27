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ОБСЄ: під Луганськом знаходиться понад півсотні танків

ОБСЄ: під Луганськом знаходиться понад півсотні танків

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На окупованих Росією територіях Луганщини Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила понад 50 танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та інше зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 25 квітня 2019 року.

"18 квітня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено: 13 танків на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська), 23 танки на полігоні біля н.п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська), 21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії чи мінометів (невстановленого типу) і 6 самохідних гаубиць (невстановленого типу) на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська)", - повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, 25 квітня члени патруля Місії 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) та 10 буксирувальних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм — 5 од., Д-30 "Жаба", 122 мм — 5 од.) на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ", орієнтовно за 10 км на південь від Луганська.

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Ця техніка розміщувалась за межами виділених місць зберігання озброєння.

Нагадаємо, на територію ОРДО вранці 26 квітня, через неконтрольовану урядом України ділянку кордону з РФ заїхали два "КамАЗи" та одна "Газель" МНС РФ з увімкненими синіми аварійними вогнями.

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