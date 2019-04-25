Місія СММ ОБСЄ втратила третій за півроку безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) втратила вже третій за півроку безпілотний літальний апарат (БПЛА) через обстріли. Про це йдеться в звіті організації за 25 квітня, передає УНН.
"І далі фіксувалися випадки ведення вогню в напрямку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ. У п'ятьох випадках у напрямку БПЛА СММ вели вогонь зі стрілецької зброї. В один БПЛА СММ малого радіуса дії втрапила куля. 19 квітня поблизу лінії зіткнення в Донецькій області було втрачено БПЛА дальнього радіуса дії. За останні півроку це вже третій втрачений літальний апарат такого типу", - йдеться у звіті.
Також зазначається, що майже щоденно БПЛА СММ зазнавали дії перешкод (за оцінкою, внаслідок глушіння).
Як повідомляв УНН, застосування збройним формуваннями Російської Федерації новітніх системи радіо-електронної боротьби призвело до втрати літального апарату СММ ОБСЄ.