ОБСЕ передало Украине оборудование для разминирования

Так, в ОБСЕ передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 13 металлодетекторов, 4 металлодетекторы с большим радиусом охвата и 5 детекторов для поиска взрывоопасных остатков боевых действий, 10 защитных шлемов.

Кроме того, Министерству обороны Украины было передано 25 металлодетекторов, 4 детектора для поиска взрывоопасных остатков вооруженных сил и 5 защитных шлемов.

Министерство по временно оккупированным территориям и внутришньоперемещеных лиц от ОБСЕ получило 11 компьютеров, 3 лазерных принтера, 2 мультимедиа-проектора с мобильными экранами, 3 комплекта офисного оборудования.



Как сообщал УНН, Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей цели вернуть мир на Донбасс.