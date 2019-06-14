ОБСЕ передало Украине оборудование для разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Представители Словацкого председательства в ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ в Украине, посол Генрик Вилладсен передали оборудование для гуманитарного разминирования украинским ведомствам, передает корреспондент УНН.
Так, в ОБСЕ передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 13 металлодетекторов, 4 металлодетекторы с большим радиусом охвата и 5 детекторов для поиска взрывоопасных остатков боевых действий, 10 защитных шлемов.
Кроме того, Министерству обороны Украины было передано 25 металлодетекторов, 4 детектора для поиска взрывоопасных остатков вооруженных сил и 5 защитных шлемов.
Министерство по временно оккупированным территориям и внутришньоперемещеных лиц от ОБСЕ получило 11 компьютеров, 3 лазерных принтера, 2 мультимедиа-проектора с мобильными экранами, 3 комплекта офисного оборудования.
Как сообщал УНН, Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей цели вернуть мир на Донбасс.